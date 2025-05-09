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Bayer Leverkusen'de Xabi yerine Cesc Fabregas

Bayer Leverkusen, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ı yeni hoca adayları arasına dahil etti. İspanyol teknik adamın, Leverkusen'in yeni teknik direktör adayları listesinde üst sıralarda olduğu belirtildi.

calendar 09 Mayıs 2025 18:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen'de Xabi yerine Cesc Fabregas
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Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Alman ekibi, Alonso sonrası için teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Sky'da yer alan habere göre, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas da Leverkusen'in listesinde yer alıyor. İspanyol teknik adamın, Leverkusen'in yeni hoca adayları listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

38 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceği için kulüp ile görüşeceğini ve önceliğinin Como'da kalmak olduğunu söylemişti.

Fabregas yönetimindeki Como, bu sezon Serie A'da 35 maçta topladığı 45 puanla 10. sırada yer alıyor.

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