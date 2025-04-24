Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma!

Süper Lig'de Kayserispor ile aldığı beraberlik sonrası Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan önemli bir hamle geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK maçı öncesi Samandıra'ya gitti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç'un, Samandıra'da teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcularla özel görüşme yapacağı belirtildi.
CUMARTESİ BÜYÜK GÜN
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın ardından camiaya da cumartesi günkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında seslenecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK maçı öncesi Samandıra'ya gitti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç'un, Samandıra'da teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcularla özel görüşme yapacağı belirtildi.
CUMARTESİ BÜYÜK GÜN
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın ardından camiaya da cumartesi günkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında seslenecek.