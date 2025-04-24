Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ve futbolcularla görüşmek için Samandıra'ya gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma!
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24 Nisan 2025 10:32
Süper Lig'de Kayserispor ile aldığı beraberlik sonrası Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan önemli bir hamle geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK maçı öncesi Samandıra'ya gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç'un, Samandıra'da teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcularla özel görüşme yapacağı belirtildi.

CUMARTESİ BÜYÜK GÜN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın ardından camiaya da cumartesi günkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında seslenecek. 

 
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