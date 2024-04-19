ZTK Yarı Final rövanş programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:
7 Mayıs Salı:
20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)
8 Mayıs Çarşamba:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:
7 Mayıs Salı:
20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)
8 Mayıs Çarşamba:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
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