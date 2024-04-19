ZTK Yarı Final rövanş programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ZTK Yarı Final rövanş programı açıklandı
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19 Nisan 2024 14:57
Son güncelleme 19 Nisan 2024 14:58
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:

7 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

8 Mayıs Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

 
 
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