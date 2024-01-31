Championship 29. hafta karşılaşmasında Leicester City deplasmanda konuk olduğu Swansea'yi 3-1 mağlup etti.
Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall, 69. dakikada Stephy Mavididi ve 72. dakikada Yunus Akgün, Swansea'nın golünü 90+5. dakikada Joe Allen kaydetti.
Leicester bu galibiyetle puanını 69'a çıkartıp liderliğini sürdürürken, Swansea ise 33 puanda kaldı.
Leicester bir sonraki karşılaşmasında Stoke City deplasmanına giderken, Swansea sahasında Plymouth'u ağırlayacak.
Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall, 69. dakikada Stephy Mavididi ve 72. dakikada Yunus Akgün, Swansea'nın golünü 90+5. dakikada Joe Allen kaydetti.
Leicester bu galibiyetle puanını 69'a çıkartıp liderliğini sürdürürken, Swansea ise 33 puanda kaldı.
Leicester bir sonraki karşılaşmasında Stoke City deplasmanına giderken, Swansea sahasında Plymouth'u ağırlayacak.