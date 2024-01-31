Championship 29. hafta karşılaşmasında Leicester City deplasmanda konuk olduğu Swansea'yi 3-1 mağlup etti.



Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall, 69. dakikada Stephy Mavididi ve 72. dakikada Yunus Akgün, Swansea'nın golünü 90+5. dakikada Joe Allen kaydetti.



Leicester bu galibiyetle puanını 69'a çıkartıp liderliğini sürdürürken, Swansea ise 33 puanda kaldı.



Leicester bir sonraki karşılaşmasında Stoke City deplasmanına giderken, Swansea sahasında Plymouth'u ağırlayacak.



