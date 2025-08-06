Yüksel Yıldırım: 'Beşiktaş'ın yapamadığını yapmak istiyoruz'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile eşleşmek istediklerini Beyaz Futbol'a açıkladı
Beşiktaş'ın yapamadığını yapmak istediklerini söyleyen Yıldırım, "Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçının galibiyle oynayacağız. Ben Shakhtar Donetsk ile oynamak istiyorum çünkü Shakhtar, Beşiktaş'ı eledi. Biz, Beşiktaş'ın yapamadığını yapmak istiyoruz. Yapamazsak da biz de Beşiktaş gibi Shakhtar'a elenmiş oluruz." dedi.
Hedeflerinin Avrupa Ligi'ne kalmak olduğunu vurgulayan Yüksel Yıldırım, "Amacımız zoru başarmak. Tek istediğimiz, turu geçmek. Biz açız; onlardan daha fazla istiyoruz bu turu geçmeyi. Kağıt üzerinde onlar önde olsa da, biz de sonuçta Samsunspor'uz. İnşallah Beşiktaş'ın yapamadığını yaparız ve Avrupa Ligi'ne kalırız. Ülke puanına katkı sağlarız." açıklamalarında bulundu.
Samsunspor, Shakhtar Donetsk - Panathinaikos karşılaşmasının galibiyle Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın yapamadığını yapmak istediklerini söyleyen Yıldırım, "Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçının galibiyle oynayacağız. Ben Shakhtar Donetsk ile oynamak istiyorum çünkü Shakhtar, Beşiktaş'ı eledi. Biz, Beşiktaş'ın yapamadığını yapmak istiyoruz. Yapamazsak da biz de Beşiktaş gibi Shakhtar'a elenmiş oluruz." dedi.
Hedeflerinin Avrupa Ligi'ne kalmak olduğunu vurgulayan Yüksel Yıldırım, "Amacımız zoru başarmak. Tek istediğimiz, turu geçmek. Biz açız; onlardan daha fazla istiyoruz bu turu geçmeyi. Kağıt üzerinde onlar önde olsa da, biz de sonuçta Samsunspor'uz. İnşallah Beşiktaş'ın yapamadığını yaparız ve Avrupa Ligi'ne kalırız. Ülke puanına katkı sağlarız." açıklamalarında bulundu.
Samsunspor, Shakhtar Donetsk - Panathinaikos karşılaşmasının galibiyle Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşı karşıya gelecek.