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Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'ya mağlup

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Karadağ'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'ya 35-21 yenildi.

calendar 02 Ağustos 2025 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: THF
Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'ya mağlup
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 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Karadağ'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'ya 35-21 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Danimarka ile karşılaştı.

İlk yarıyı 18-8 geride kapatan milli takım, sahadan 35-21 mağlup ayrıldı.

Grupta oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, sıralama maçlarına çıkacak.

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