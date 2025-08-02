Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'ya mağlup

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Karadağ'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka'ya 35-21 yenildi.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Podgoritsa'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Danimarka ile karşılaştı.



İlk yarıyı 18-8 geride kapatan milli takım, sahadan 35-21 mağlup ayrıldı.



Grupta oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, sıralama maçlarına çıkacak.



