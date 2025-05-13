12 Mayıs
Kayserispor-Antalyaspor
3-1
12 Mayıs
Venezia-Fiorentina
2-1
12 Mayıs
Atalanta-Roma
2-1
12 Mayıs
Sheffield United-Bristol City
3-0
12 Mayıs
Altınordu-Kastamonuspor
1-0
12 Mayıs
Belediye Vanspor-Aksarayspor
2-2

Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta mücadelesi Kayserispor-Antalyaspor maçıyla tamamlandı

calendar 13 Mayıs 2025 01:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de görünüm
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Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçında Bellona Kayserispor, sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek puanını 86'ya çıkardı. Sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, bir puan alması halinde üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 4'ünü konuk ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 25 gol kaydedildi.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 1-4

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 0-3

Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1

Göztepe-Atakaş Hatayspor: 1-1

Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: 3-1

NOT: Reeder Samsunspor, haftayı bay geçti.

- Puan durumu

Ligde 35. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 33 27 5 1 84 31 53 86
2.FENERBAHÇE 33 24 6 3 84 33 51 78
3.BEŞİKTAŞ 33 16 10 7 53 33 20 58
4.REEDER SAMSUNSPOR 33 17 6 10 50 38 12 57
5.RAMS BAŞAKŞEHİR 33 15 6 12 55 49 6 51
6.İKAS EYÜPSPOR 34 14 8 12 49 44 5 50
7.GÖZTEPE 33 12 11 10 54 41 13 47
8.TRABZONSPOR 33 12 10 11 53 42 11 46
9.KASIMPAŞA 33 11 13 9 57 56 1 46
10.TÜMOSAN KONYASPOR 34 13 7 14 43 46 -3 46
11.BELLONA KAYSERİSPOR 33 11 11 11 43 51 -8 44
12.ONVO ANTALYASPOR 33 12 7 14 36 58 -22 43
13.GAZİANTEP FK 33 12 6 15 41 46 -5 42
14.ÇAYKUR RİZESPOR 33 12 4 17 39 52 -13 40
15.CORENDON ALANYASPOR 33 10 8 15 38 48 -10 38
16.NET GLOBAL SİVASSPOR 34 9 8 17 44 57 -13 35
17.SİPAY BODRUM FK 33 9 8 16 24 37 -13 35
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 4 8 21 36 67 -31 20
19.ADANA DEMİRSPOR 33 2 4 27 29 83 -54 -2
NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

- 36. hafta

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

NOT: Konyaspor, 36. haftayı bay geçecek.

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