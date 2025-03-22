Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Batagov

Trabzonspor, Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'un sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Ukranya 21 Yaş Altı Milli Takımı kampında sakatlanan futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.
Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Ukranya 21 Yaş Altı Milli Takımı kampında sakatlanan futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.