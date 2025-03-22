Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Batagov

Trabzonspor'dan Batagov'un sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Batagov
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22 Mart 2025 18:10
Trabzonspor, Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'un sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Ukranya 21 Yaş Altı Milli Takımı kampında sakatlanan futbol A Takım oyuncumuz Arseniy Batagov'un muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst iç adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.

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