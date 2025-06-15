Solskjaer'den Anguissa'ya telefon: 'Bize gel!'

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta orta saha transferinde rota Frank Zambo Anguissa'ya çevrildi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Frank Zambo Anguissa ile telefonda görüştüğü belirtildi. Frank Zambo Anguissa'nın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını ilettiği aktarıldı. Napoli'nin kiralık transfer formülünü kabul etmediği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKLİFİ: 14+4
Ekol TV'nin haberine göre ise Beşiktaş, 10 milyon euro olan ve kabul edilmeyen ilk teklifini 14 + 4 milyon Euro olarak yeniledi.
GEÇEN SEZON 37 MAÇA ÇIKTI
Frank Zambo Anguissa geride kalan sezonda Napoli'de 37 maça çıktı. Kamerunlu orta saha bu müsabakalarda 6 gol ile 5 asist üretti.
Frank Zambo Anguissa'nın Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Frank Zambo Anguissa ile telefonda görüştüğü belirtildi. Frank Zambo Anguissa'nın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını ilettiği aktarıldı. Napoli'nin kiralık transfer formülünü kabul etmediği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKLİFİ: 14+4
Ekol TV'nin haberine göre ise Beşiktaş, 10 milyon euro olan ve kabul edilmeyen ilk teklifini 14 + 4 milyon Euro olarak yeniledi.
GEÇEN SEZON 37 MAÇA ÇIKTI
Frank Zambo Anguissa geride kalan sezonda Napoli'de 37 maça çıktı. Kamerunlu orta saha bu müsabakalarda 6 gol ile 5 asist üretti.
Frank Zambo Anguissa'nın Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
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