Solskjaer'den Anguissa'ya telefon: "Bize gel!"

Beşiktaş, Zambo Anguissa için Napoli'ye sunduğu teklifi yeniledi; Solskjaer ise yıldız oyuncuya transfer telefonu açtı.

calendar 15 Haziran 2025 19:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Solskjaer'den Anguissa'ya telefon: 'Bize gel!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta orta saha transferinde rota Frank Zambo Anguissa'ya çevrildi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Frank Zambo Anguissa ile telefonda görüştüğü belirtildi. Frank Zambo Anguissa'nın Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını ilettiği aktarıldı. Napoli'nin kiralık transfer formülünü kabul etmediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKLİFİ: 14+4


Ekol TV'nin haberine göre ise Beşiktaş, 10 milyon euro olan ve kabul edilmeyen ilk teklifini 14 + 4 milyon Euro olarak yeniledi.

GEÇEN SEZON 37 MAÇA ÇIKTI

Frank Zambo Anguissa geride kalan sezonda Napoli'de 37 maça çıktı. Kamerunlu orta saha bu müsabakalarda 6 gol ile 5 asist üretti.

Frank Zambo Anguissa'nın Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.