Silvestre'nin Cristiano Ronaldo kehaneti

Eski futbolcu Mikael Silvestre. 1999-2008 yıllarında Manchester United forması giymiş ve Cristiano Ronaldo'nun futbol sahnesine adım attığı dönemlerde onunla takım arkadaşı olmuştu. Cristiano Ronaldo'nun bin gol hedefi ile ilgili açıklamalarda bulunan Silvestre, 39 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti.Fransız eski futbolcu yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo bin gole ulaşacak ve bu inanılmaz bir başarı olacak." dedi.Silvestre ayrıca, "Birinin kariyerine kanat oyuncusu olarak başlaması ve ardından Pele'den daha fazla gol atması olağanüstü, bin gole ulaşacağını düşünüyorum. Aklına koyduğu her şeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.Silvestre, Ronaldo ile ilgili son olarak, "Suudi liginde her dakika oynuyor ve hem penaltılardan hem de açık oyundan gol atıyor, en iyi performans gösterenlerden biri ve performansında herhangi bir düşüş görmüyorum. Uzun süre kalabileceğini düşündüğüm bir seviyede, 40'lı yaşlarına kadar oynayacağını ve 1000 gol bariyerini aşacağını düşünüyorum ve bu inanılmaz bir başarı olacak." şeklinde konuştu.Kariyerinde 900 barajını aşan Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. Ronaldo bu karşılaşmalarda 16 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.