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Serdal Adalı: "Yükseliş başlıyor"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurul sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Haziran 2025 16:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı: 'Yükseliş başlıyor'
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurul sonrası açıklamalarda bulundu.

Adalı, "Bugün burada Beşiktaşımızın geleceği adına çok önemli bir dönüm noktasında buluştuk. Genel kurula katılan, bu kritik süreçte Beşiktaş'a sahip çıkan, iradesini gösteren tüm Beşiktaşlılar'a teşekkürü borç biliyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Serdal Adalı, "Bugünden sonra Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak. Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil edecek sporcu kadrolarıyla her alanda şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz." diye konuştu.

Serdal Adalı, son olarak, "Beşiktaş'ın malına, parasına ve emeğine sahip çıkacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın." dedi.


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