The Athletic'in haberine göre, Houston Rockets yönetimi, uzun süredir gündemde olan Zion Williamson ve Devin Booker hamlesinden tamamen vazgeçti.



Rockets'ın Zion için yöneliminin nedeni olarak ise oyuncunun sakatlık geçmişi ve güven vermeyen performansı olduğu kaydedildi. Zion, yedi sezonda sadece 214 maça çıkabildi.



2024-25 sezonunu 24.6 sayı, 7.2 ribaund, 5.3 asist ortalamalarıyla tamamlamasına rağmen, Rockets yönetimi Zion'un geleceğe yönelik büyük risk taşıdığını düşünüyor.



Houston, Booker için de aynı kararı aldı. 2025 playofflarında beklentilerin altında kalan Suns yıldızı için ilgilerini çeken durum, Jalen Green'in gelişim göstermesi oldu. Booker 28 yaşında ve önümüzdeki sezon 53 milyon dolar kazanacak. Green ise 23 yaşında ve 33 milyon dolar maaşla oynayacak.



Buna karşın Rockets, Milwaukee'nin yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu en cazip hedef olarak değerlendiriyor. Ancak bu takas, büyük miktarda draft hakkı, deneyimli oyuncular ve genç yetenekler gerektirebilir.



Phoenix'ten Kevin Durant'ın Houston'a olan ilgisi bilinse de 36 yaşındaki yıldızın yaşı, Rockets yönetiminin genç çekirdek etrafında yapılanma planına ters düşüyor.



