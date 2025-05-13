13 Mayıs
Real Valladolid-Girona
20:00
13 Mayıs
Real Sociedad-Celta Vigo
21:00
13 Mayıs
Sevilla-Las Palmas
22:30
13 Mayıs
FC Zürich-Winterthur
21:30
13 Mayıs
Sion-St. Gallen
21:30

Rockets, Zion ve Booker defterini kapattı; hedefte Giannis var!

The Athletic'in haberine göre, Houston Rockets yönetimi, uzun süredir gündemde olan Zion Williamson ve Devin Booker hamlesinden tamamen vazgeçti.

calendar 13 Mayıs 2025 10:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Rockets, Zion ve Booker defterini kapattı; hedefte Giannis var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

The Athletic'in haberine göre, Houston Rockets yönetimi, uzun süredir gündemde olan Zion Williamson ve Devin Booker hamlesinden tamamen vazgeçti.

Rockets'ın Zion için yöneliminin nedeni olarak ise oyuncunun sakatlık geçmişi ve güven vermeyen performansı olduğu kaydedildi. Zion, yedi sezonda sadece 214 maça çıkabildi.

2024-25 sezonunu 24.6 sayı, 7.2 ribaund, 5.3 asist ortalamalarıyla tamamlamasına rağmen, Rockets yönetimi Zion'un geleceğe yönelik büyük risk taşıdığını düşünüyor.

Houston, Booker için de aynı kararı aldı. 2025 playofflarında beklentilerin altında kalan Suns yıldızı için ilgilerini çeken durum, Jalen Green'in gelişim göstermesi oldu. Booker 28 yaşında ve önümüzdeki sezon 53 milyon dolar kazanacak. Green ise 23 yaşında ve 33 milyon dolar maaşla oynayacak.

Buna karşın Rockets, Milwaukee'nin yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu en cazip hedef olarak değerlendiriyor. Ancak bu takas, büyük miktarda draft hakkı, deneyimli oyuncular ve genç yetenekler gerektirebilir.

Phoenix'ten Kevin Durant'ın Houston'a olan ilgisi bilinse de 36 yaşındaki yıldızın yaşı, Rockets yönetiminin genç çekirdek etrafında yapılanma planına ters düşüyor.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.