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Osimhen'den arkadaşlarına Galatasaray müjdesi!

Galatasaray'daki geleceği çok büyük merak konusu haline gelen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldız son olarak yakın arkadaşlarına sarı-kırmızılılar için müjdeyi verdi.

calendar 21 Haziran 2025 10:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osimhen'den arkadaşlarına Galatasaray müjdesi!
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Galatasaray'da 7'den 77'ye herkes, Victor Osimhen'e kilitlenmiş durumda.

Arabistan ekibi Al Hilal'in astronomik teklifini elinin tersiyle geri çeviren 26 yaşındaki gol canavarı, ülkesi Nijerya'da tatiline devam ediyor.

Ancak sarı kırmızılı takımda kalma ihtimali artık iyice somut hale gelmiş durumda. Osimhen, henüz 'Kalıyorum' demese de yakın çevresine söyledikleri ile işaret fişeğini yakmış oldu.

"EN GÜZEL GÜNLERİMİ G.SARAY'DA GEÇİRDİM"



Arkadaşlarının 'Hangi takımda oynayacaksın' sorusuna Nijeryalı süper yıldız, "Kariyerimin en güzel günlerini Galatasaray'da geçirdim. İstanbul'daki aile ortamını şu ana dek hiçbir kulüpte görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca taraftar beni inanılmaz sahiplendi. Şu an için kesin kararımı vermedim ama aklım ve mantığım Galatasaray ile devam etmem gerektiğini söylüyor" diyerek milyonlarca taraftarı coşturacak mesajı verdi. 


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