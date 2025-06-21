Osimhen'den arkadaşlarına Galatasaray müjdesi!

Galatasaray'da 7'den 77'ye herkes, Victor Osimhen'e kilitlenmiş durumda.



Arabistan ekibi Al Hilal'in astronomik teklifini elinin tersiyle geri çeviren 26 yaşındaki gol canavarı, ülkesi Nijerya'da tatiline devam ediyor.



Ancak sarı kırmızılı takımda kalma ihtimali artık iyice somut hale gelmiş durumda. Osimhen, henüz 'Kalıyorum' demese de yakın çevresine söyledikleri ile işaret fişeğini yakmış oldu.



"EN GÜZEL GÜNLERİMİ G.SARAY'DA GEÇİRDİM"

Arkadaşlarının 'Hangi takımda oynayacaksın' sorusuna Nijeryalı süper yıldız,fadelerini kullandı.Milyonlarca taraftar beni inanılmaz sahiplendi. Şu an için kesin kararımı vermedim ama aklım ve mantığım Galatasaray ile devam etmem gerektiğini söylüyor" diyerek milyonlarca taraftarı coşturacak mesajı verdi.