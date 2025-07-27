Milan, gözünü Club Brugge'a dikti

İtalyan devi Milan'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.



Bu kapsamda Milan, Club Brugge'de oynayan Ardon Jashari' için girişimlerini sürdürüyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyanlar Ardon Jashari için Club Brugge'e 33.5 milyon euro bonservis ve 5 milyon da bonus içeren bir teklifte bulundu.



Bu teklif hakkında açıklamalarda bulunan Milan Sportif Direktörü Igli Tare, "Jashari için değerini yansıtan bir teklif yaptığımızı düşünüyoruz. Bu rakamın üstüne çıkmayacağız" sözlerini kullandı.



PERFORMANS



Geçtiğimiz sezonda 52 maça çıkan Jashari 4 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.



