Milan'dan Okafor teklifine ret!

Transfer çalışmalarını sürdüren Leipzig, İtalya'dan beklemediği bir cevap aldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman ekibi, Noah Okafor için Milan'a 12 milyon euroluk satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.



MİLAN YETERLİ BULMADI



İtalyan devi, Leipzig'in yaptığı bu teklifi yeterli bulmadı ve reddetti.



Alman ekibinin kısa süre içinde 24 yaşındaki kanat oyuncusu için yeni teklif yapması bekleniyor.



Milan'da bu sezon 16 maça çıkan Okafor, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



