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Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması!

Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Haziran 2025 13:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması!
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Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil, Sane ile Galatasaray'a transferinden önce konuştuğunu ancak bunun bir yönlendirme olmadığını söyledi.

36 yaşındaki eski yıldız, "Büyük isimler Türkiye'ye geliyor. Burada futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa'da başarılı olur. Sane, Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Benim gibi Schalke altyapısından yetişmiş biri. Türkiye'ye gelmeden önce konuştuk ama medyada yazıldığı gibi Galatasaray'a yönlendirmişim gibi değil. Türkiye, İstanbul'daki hayatı sordu, bunları konuştuk. Çok güzel bir şehir ve güvenli bir şehir olduğunu söyledim. İnanılmaz yemeklerimiz var dedim. Gelirsen çok mutlu oluruz dedim ve geldi. Başarılar diliyoruz ona da." dedi.


Futbol akademisi kurmayı planladığını söyleyen Mesut Özil, "İleride niye olmasın, şu anda düşünmüyorum. Allah nasip ederse en kısa zamanda bir akademi kuracağım Ümraniye'de. Onunla uğraşıyorum. O açıldığı zaman, gençlerin elinden tutup kendilerini Avrupa'da en büyük sahnelerinde göstermelerini istiyorum. O yüzden akademiyi daha çok önemsiyorum." diye konuştu.


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