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Merih'ten Fenerbahçe ve Atletico Madrid'e ret!

Al Ahli forması giyen Merih Demiral, Fenerbahçe ve Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Suudi Arabistan ekibinde kalmayı planlıyor.

calendar 17 Haziran 2025 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Merih'ten Fenerbahçe ve Atletico Madrid'e ret!
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Al Ahli forması giyen Merih Demiral, kariyerine Suudi Arabistan ekibinde devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE VE ATLETICO

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Atletico Madrid, milli yıldıza ilgi gösterdi. iki kulübün, Merih Demiral'ın şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

DEVAM ETMEK İSTİYOR

Merih Demiral, bu ilgiye rağmen Al Ahli'de devam etmeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Al Ahli'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Merih Demiral, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki milli futbolcunun Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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