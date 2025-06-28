Marcus Coco için Konyaspor iddiası!

Sağ bek pozisyonunu güçlendirmek isteyen Konyaspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes forması giyen Marcus Coco ile ilgileniyor.



29 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok kulübün radarında yer alıyor.



Yeşil-beyazlılar, oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Coco'nun kariyerine hangi takımda devam edeceğine önümüzdeki hafta karar vermesi bekleniyor. Nantes ile olan sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncunun boşa çıkması, transferini daha cazip hale getiriyor.



Konyaspor'un bu transferde nasıl bir yol izleyeceği ve oyuncunun tercihini hangi kulüpten yana kullanacağı merakla bekleniyor. (Hakimiyet)



