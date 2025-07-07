Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouana'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, Monaco altyapısında yetişen Kongo Milli Takımı oyuncusu Yhoan Andzouana ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 07 Temmuz 2025 16:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouana'yı transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Monaco altyapısında yetişen Yhoan Andzouana'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kongo Milli Takımı oyuncusu Yhoan Andzouana ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza törenine, 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde oynayan Andzouana, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.

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