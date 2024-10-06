Kerem Yavaş: 'Oyunumuzdan memnunuz'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmak için geldiklerini ifade eden Yavaş, "Gol yediğimiz dakikaya kadar maçı kontrol eden bir Eyüpspor vardı. Ayağımızdaki topu rakibe vererek kalemizde golü gördük." dedi.



Ciddi bir pozisyon vermeden maçı sürdürdüklerini aktaran Yavaş, "Maçta berabere kalacağımıza üzülürken, son saniyede duran toplarda etkili olan bir takıma karşı faul verdik. Bunu da iyi değerlendirdiler ve kazandılar. Oyunumuzdan memnunuz, detayları hallettiğimiz zaman daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Milli maç arasında daha iyi hazırlanıp sahaya daha iyi döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



