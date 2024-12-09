Kenan Koçak, 'Lig boyunca her puan değerli'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Boluspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, kulüp ve taraftar adına uzun zamandan sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Koçak, "Bugün oyun içeriği hakkında fazla da konuşmak istemiyorum. Sadece bütün kamuoyunun Varga'ya yapılan penaltı pozisyonunu dikkatli izlemesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.



Bazı durumlara anlam veremediğini belirten Koçak, "Futbolda galip gelmek var, mağlup olmak var. Ben bunda değilim. Kulüp bazında ilk defa Türkiye'de çalışıyorum. O dönem milli takımdaydım. Ama böyle, bu tür kararlar verildiği müddetçe maalesef yazık oluyor." ifadelerini kullandı.



Koçak, şunları kaydetti:



"Allah'a şükürler olsun, son dakika hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Yine de kamuoyunun bahsettiğim pozisyonu incelemesini rica ediyorum. Oldukça coşkulu bir deplasman maçıydı. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve Boluspor'un performansını, özellikle bireysel kalitelerini iyi biliyorduk. Nasıl bir takım olduklarını da zaten analiz etmiştik. Altı puanlık maç tanımına ise çok katılmıyorum. Her maçta alınacak üç puan var. Bugün kazandık ve üç puanı aldık. Bu bizim için çok önemliydi. Lig boyunca her puan değerli. Bundan sonraki süreçte ise önümüzdeki hafta yapacağımız müsabakaya odaklanacağız."



