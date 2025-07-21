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Hjulmand için Sporting kapıyı 80 milyondan açtı!

Sporting'in yıldız orta sahası Morten Hjulmand için Juventus'un teklifi reddedildi. Manchester United ve Manchester City'nin de radarında olan Danimarkalı oyuncu yalnızca 80 milyon Euro civarı bir bedelle takımdan ayrılabilecek.

calendar 21 Temmuz 2025 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: sporting.pt
Hjulmand için Sporting kapıyı 80 milyondan açtı!
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Sporting Lizbon'un Danimarkalı orta sahası Morten Hjulmand, Avrupa devlerinin radarında.

40 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Juventus'un oyuncu için yaptığı 30-40 milyon Euro'luk teklif, kulüp tarafından reddedildi. Portekiz basınına göre, Sporting yalnızca 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ya da bu rakama yakın bir teklif karşılığında yıldız futbolcusunu bırakmaya sıcak bakıyor.

SPORTING LİZBON 18 MİLYONA ALDI

2023 yazında Lecce'den 18 milyon Euro karşılığında transfer edilen Hjulmand, Sporting tarihinin en pahalı transferlerinden biri olmuştu. Geldiği günden bu yana performansıyla beklentilerin üzerine çıkan Danimarkalı futbolcu, ilk sezonunda 49 maça çıkarken 4 gol ve 4 asistle oynadı. Geçen sezon ise takım kaptanlığına yükselerek 47 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.

MANCHESTER CITY HAMLE YAPACAK

Juventus'un geri adım atmasının ardından gözler Premier League devlerine çevrildi. Sporting'in mesajını alan kulüpler arasında Manchester United ile Manchester City de yer alıyor. Özellikle Hugo Viana'nın sportif direktörlüğünü yaptığı City'nin, Hjulmand için ilerleyen günlerde hamle yapabileceği konuşuluyor. United cephesi ise oyuncuyu uzun süredir yakından takip ediyor.



Sporting, yıldız ismini yalnızca dev bir teklif gelirse bırakmayı düşünüyor.

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