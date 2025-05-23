Giannakopoulos: 'Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum'

EuroLeague Final-Four'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"



Karşılaşmanın ardından konuşan Giannakopoulos, "Diğer takımlar gibi Final Four'da yer almayı kutlamıyoruz. Biz Panathinaikos'uz ve başarısız olduğumuzda taraftarlarımızın kulaklarını okşamamıza ve saklanmamıza gerek yok. Bu yıl başarısız olduk ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz! Bugün herkes performansının altında kaldı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



