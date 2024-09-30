Galatasaray'ın ilk rakibi RASTA Vechta

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında RASTA Vechta ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın ilk rakibi RASTA Vechta
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30 Eylül 2024 15:02
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında salı akşamı Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, açılışı dün Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasıyla yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk maçına çıkacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'na veda eden sarı-kırmızılı ekip, bundan sonra iç saha maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

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