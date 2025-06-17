Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması beklenen Jhon Duran geldi.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan dört kulübün de Duran için devrede olduğu öğrenildi. Bu takımların, Premier League'den West Ham, Fulham ve Wolves ile Serie A şampiyonu Napoli olduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan dört kulübün de Duran için devrede olduğu öğrenildi. Bu takımların, Premier League'den West Ham, Fulham ve Wolves ile Serie A şampiyonu Napoli olduğu belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti.
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