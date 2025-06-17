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Fenerbahçe'ye Jhon Duran transferinde 4 rakip!

Al Nassr'dan ayrılması beklenen Jhon Duran ile ilgilenen Fenerbahçe'yi bu transferde birçok rakip bekliyor.

calendar 17 Haziran 2025 10:53
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Jhon Duran transferinde 4 rakip!
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Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması beklenen Jhon Duran geldi.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan dört kulübün de Duran için devrede olduğu öğrenildi. Bu takımların, Premier League'den West Ham, Fulham ve Wolves ile Serie A şampiyonu Napoli olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al Nassr ile 18 maçta forma giyen 21 yaşındaki golcü, 12 gol kaydetti. 


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