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Fenerbahçe'ye bayram hediyesi: Micic

Fenerbahçe Beko, Vasilije Micic'in transferini tamamlamak üzere. Son EuroLeague şampiyonu, Vasilije Micic ile anlaşmaya artık çok yakın...

calendar 06 Haziran 2025 12:20 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 12:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye bayram hediyesi: Micic
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de yaz döneminin en büyük transferini yapmaya hazırlanıyor.

2021 EuroLeague MVP'si ve 2 kez EuroLeague Final FOur MVP'si seçilen Vasilije Micic'i yeniden Avrupa'ya geri getiriyor.

2018-2023 arası Anadolu Efes forması giyen ve 2021 ile 2022'de EuroLeague şampiyonluğunun mimarı olan Vasilije Mcic, 2023'ten bu yana süren NBA macerasını noktalayarak Fenerbahçe formasıyla Avrupa basketboluna dönüyor.


FENERBAHÇE BEKO İLE EL SIKIŞTI

Phoenix Suns ile sözleşmesi bu ay içerisinde sona erecek olan Vasilije Micic, İspanyol basketbol muhabiri Chema de Lucas'ın haberine göre Fenerbahçe Beko ile el sıkıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan gazeteci Matteo Andreani ise hem Fenerbahçe'nin hem Olympiakos'un 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak daha büyük bir teklif yapan Fenerbahçe'nin transferde mutlu sona artık çok yakın olduğunu belirtti.

TOPLAM 12 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Fenerbahçe Beko'nun Vasilije Micic'e sunduğu teklifini 3 yıl ve toplam 12 milyon dolar olduğu, Olympiakos2un teklifinin ise bu dev teklife karşın çok daha cüzi kaldığı belirtildi.

KARİYERİNİ KURTARAN SARAS, ETKİLİ OLDU

Micic'in çakılmakta olan kariyerini 2017 yazında Zalgiris Kaunas'a getirerek ayağa kaldıran Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bu transferde önemli rol sahibi oldu.

NBA'DE 3 TAKIMDA OYNADI

Vasilije Micic, geçen 2 sezonda NBA'da Oklohoma City Thunder, Charlotte Hornets ve Phoenix Suns'ta oynadı, 6.8 sayı, 3.9 asist ve 1.8 ribaund ortalamaları yakaladı. 


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