Fenerbahçe'den Andre Franco için teklif!

Jorge Jesus'un çok istediği Portekizli yıldız Andre Franco için Fenerbahçe Yönetimi'nin Estoril'e yapacağı ilk resmi teklifi hazırladığı belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Andre Franco için teklif!
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07 Haziran 2022 11:19
Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, transferde hücumda üretkenlik sağlayacak oyunculara yöneleceklerini söylemiş, "Alacağımız bazı futbolcuları belki ilk kez duymuş olacaksınız" demişti. Jesus'un tarif ettiği isimlerden biri Andre Franco.

Crespo'nun Estoril'den eski takım arkadaşı olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu harika bir sezon geçirmişti. Franco, ligde 32 maçta 11 gol atıp, 4 asist yaptı. Jorge Jesus'un çok istediği Portekizli yıldız için Fenerbahçe Yönetimi'nin Estoril'e yapacağı ilk resmi teklifi hazırladığı belirtildi.

Sarı-Lacivertliler'in Portekiz ekibine 2 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay önereceği öğrenildi. 

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