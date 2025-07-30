30 Temmuz
Qarabag FK-Shelbourne
19:00
30 Temmuz
Malmö FF-RFS
20:00
30 Temmuz
FCSB-KF Shkendija
20:30
30 Temmuz
Ludogorets -Rijeka
20:30
30 Temmuz
Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
21:00
30 Temmuz
Ferencvaros-FC Noah
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Rangers
21:00
30 Temmuz
Breidablik-Lech Poznan
21:30
30 Temmuz
RB Salzburg-Brann
21:45
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
22:00
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
20:30

Dries Mertens'ten "Gazze" paylaşımı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens, "Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor" uyarısında bulundu.

calendar 30 Temmuz 2025 17:18 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 17:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dries Mertens'ten 'Gazze' paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın geçen sezon sonunda yollarını ayırdığı 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens, "Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor." uyarısında bulundu.

Mertens, sosyal medya hesabından, "Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor. Yayınla, dile getir, paylaş, bir şeyler yap." paylaşımı yaptı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk 154'e yükseldiği belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.