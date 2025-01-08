Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u ağırlayacak

Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında 9 Ocak Perşembe günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Avounou, Eren Karadağ ve Suat Kaya, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Avounou, Eren Karadağ ve Suat Kaya, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.