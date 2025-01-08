Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u ağırlayacak

Çorum FK, Türkiye Kupası'nda 9 Ocak Perşembe günü Konyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Çorum FK, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u ağırlayacak
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08 Ocak 2025 13:25
Son güncelleme 08 Ocak 2025 13:29
Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında 9 Ocak Perşembe günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Avounou, Eren Karadağ ve Suat Kaya, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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