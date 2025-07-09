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Carlo Ancelotti'ye hapis cezası!

Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, işlediği vergi kaçakçılığı suçundan ötürü 1 yıl hapis cezası aldı.

calendar 09 Temmuz 2025 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Carlo Ancelotti'ye hapis cezası!
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İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, hapis cezasının şokunu yaşıyor.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2014 yılında işlediği vergi kaçakçılığı suçundan dolayı 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2015 yılında işlediği aynı suçtan ise beraat etti.

Madrid İl Mahkemesi, Ancelotti'ye 2014 yılındaki dolandırıcılık nedeniyle 30. madde uyarınca 386.361,93 avro para cezası verirken; 2015 yılında isnat edilen gelir vergisi dolandırıcılığı suçundan beraat etmesine rağmen, cezadan doğan hukuki sorumluluğun Hazine Müsteşarlığı lehine 386.361,93 avro olarak ilan edilmesine karar verdi.

 

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