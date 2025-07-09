Carlo Ancelotti'ye hapis cezası!

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, hapis cezasının şokunu yaşıyor.
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2014 yılında işlediği vergi kaçakçılığı suçundan dolayı 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2015 yılında işlediği aynı suçtan ise beraat etti.
Madrid İl Mahkemesi, Ancelotti'ye 2014 yılındaki dolandırıcılık nedeniyle 30. madde uyarınca 386.361,93 avro para cezası verirken; 2015 yılında isnat edilen gelir vergisi dolandırıcılığı suçundan beraat etmesine rağmen, cezadan doğan hukuki sorumluluğun Hazine Müsteşarlığı lehine 386.361,93 avro olarak ilan edilmesine karar verdi.
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2014 yılında işlediği vergi kaçakçılığı suçundan dolayı 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2015 yılında işlediği aynı suçtan ise beraat etti.
Madrid İl Mahkemesi, Ancelotti'ye 2014 yılındaki dolandırıcılık nedeniyle 30. madde uyarınca 386.361,93 avro para cezası verirken; 2015 yılında isnat edilen gelir vergisi dolandırıcılığı suçundan beraat etmesine rağmen, cezadan doğan hukuki sorumluluğun Hazine Müsteşarlığı lehine 386.361,93 avro olarak ilan edilmesine karar verdi.