Can Keleş'in yeni adresi belli oluyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmalarında rotasını Beşiktaş'a çevirdi.
Yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş forması giyen sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Sağ kanat oyuncusu, 22 Temmuz 2024 tarihinde Fatih Karagümrük'ten 2.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
GEÇTİĞİMİZ SEZON KASIMPAŞA'DAYDI
23 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyerken 16 maçta üç gol, iki asist ile oynadı.
(Ajansspor)
Yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş forması giyen sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Sağ kanat oyuncusu, 22 Temmuz 2024 tarihinde Fatih Karagümrük'ten 2.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
GEÇTİĞİMİZ SEZON KASIMPAŞA'DAYDI
23 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyerken 16 maçta üç gol, iki asist ile oynadı.
(Ajansspor)