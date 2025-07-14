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Can Keleş'in yeni adresi belli oluyor

Yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda düşünülmeyen Can Keleş'i Konyaspor gündemine aldı.

calendar 14 Temmuz 2025 08:47 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 08:48
Fotoğraf: AA
Can Keleş'in yeni adresi belli oluyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transfer çalışmalarında rotasını Beşiktaş'a çevirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş forması giyen sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Sağ kanat oyuncusu, 22 Temmuz 2024 tarihinde Fatih Karagümrük'ten 2.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

GEÇTİĞİMİZ SEZON KASIMPAŞA'DAYDI

23 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyerken 16 maçta üç gol, iki asist ile oynadı.

(Ajansspor)

 

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