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Boluspor, seçimli olağan genel kurul yapacak

Boluspor olağan genel kurula gidiyor. Kurul, yeni yönetimi seçmeyi planlıyor.

calendar 28 Mayıs 2025 14:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Boluspor, seçimli olağan genel kurul yapacak
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Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, seçimli olağan genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, 13 Haziran Cuma günü saat 17.00'de Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak genel kurulda, yeni yönetim seçilecek.


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