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Beşiktaş'tan Walker-Peters'a özel izin

Beşiktaş'la her konuda anlaşmaya varan Kyle Walker-Peters, ailesiyle birlikte özel işlerini halletmek için iki gün izin istedi.

calendar 12 Temmuz 2025 12:56 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 13:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Walker-Peters'a özel izin
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardı.

Geçtiğimiz sezon Southampton forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla, imza parası ve yıllık 3.5 milyon Euro ücret karşılığında el sıkışıldı.

İKİ GÜN İZİN İSTEDİ

Ailesiyle birlikte özel işlerini halletmek için kulüpten iki gün izin alan deneyimli sağ bek, Pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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