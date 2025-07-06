Bandırmaspor, Cedric Hountondji'yi transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Beninli stoper Cedric Hountondji'yi kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cedric Hountondji, daha önce Rennes B, Rennes, LB Chateauroux, AJ Auxerre, Ajaccio, New York, Levski Sofia, Clermont, Angers'in formalarını giydi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cedric Hountondji, daha önce Rennes B, Rennes, LB Chateauroux, AJ Auxerre, Ajaccio, New York, Levski Sofia, Clermont, Angers'in formalarını giydi.