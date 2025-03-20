BAL'da 3 Ege ekibi zirve mücadelesinde!

Bölgesel Amatör Lig'de sezonun son haftalarına girilirken 3 Ege ekibi profesyonel lige çıkmak için kıyasıya bir yarış veriyor.



Ligde 7'nci Grup'ta Denizli İdmanyurdu ile Torbalıspor çekişirken, 8'inci Grup'ta ise 1966 Edremitspor 3'üncü Lig mücadelesinde. 7'nci Grupta Denizli temsilcisi Denizli İdmanyurdu, son 6 maça 54 puanla lider girdi. Denizli ekibinden bir maçı eksik Torbalıspor ise 51 puanla rakibini 3 puan geriden takip ediyor.



Grupta bu hafta 22 Mart Cumartesi günü oynanacak Torbalıspor-Denizli İdmanyurdu maçı şampiyonluk düğümünde erken final gibi olacak. İki takım arasındaki ilk maç golsüz bitmişti. Balıkesir temsilcisi 1966 Edremitspor, 8'inci Grup'ta son 7 maç öncesinde 53 puanla en yakın takipçisinin 3 puan önünde lider durumda. Sezon sonunda gruplarını ilk sırada bitiren ekipler şampiyon olarak 3'üncü Lig'e yükselecek.