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Ancelotti'nin oğlu Davide, teknik direktör oldu!

Carlo Ancelotti'nin hem oğlu hem de Real Madrid'den yardımcısı olan Davide Ancelotti, Botafogo'nun yeni teknik direktörü oldu.

calendar 09 Temmuz 2025 13:18
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Ancelotti'nin oğlu Davide, teknik direktör oldu!
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Real Madrid'den ayrılarak Brezilya Milli Futbol Takımı'nın başına geçen 66 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Botafogo'nun teknik direktörü oldu.

Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2025-2026 sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Everton ve Brezilya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Davide Ancelotti, ilk kez bir takımda teknik direktör olarak görev yapacak.

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