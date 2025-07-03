Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

calendar 03 Temmuz 2025 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Anatolia Hospital Alanya'da sağlık kontrolünden geçirildi.

İki gün süren kontrollerde, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve futbolcuların, efor, akciğer ve kan testleri yapıldı.

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