Hollanda Eredivisie'de Ajax, deplasmanda Groningen karşısında 27. dakikada Gaaei'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Groningen 52. dakikada Bergen ile beraberliği yakaladı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mücadelenin 68. dakikasında Weghorst ile bir kez daha öne geçen Ajax, 90+9. dakikada Blokzijl'in golüne engel olamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
PSV ise sahasında Heracles ile oynadığı mücadelenin ilk yarısını 18 ve 40. dakikalarında Tillman, 21 ve 35. dakikalarında ise Saibari'nin attığı gollerle 4-0 tamamladı. Heracles'in tek golü ise 75. dakikada Engels'ten geldi.
Groningen ile berabere kalan Ajax, puanını 75'e yükseltirken, Heracles karşısında aldığı galibiyetle 76 puana ulaşan PSV ise ligin bitimine 1 hafta kala liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin son haftasında PSV, Rotterdam deplasmanına konuk olacakken, Ajax ise evinde Twente ile karşılaşacak.
Mücadelenin 68. dakikasında Weghorst ile bir kez daha öne geçen Ajax, 90+9. dakikada Blokzijl'in golüne engel olamadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
PSV ise sahasında Heracles ile oynadığı mücadelenin ilk yarısını 18 ve 40. dakikalarında Tillman, 21 ve 35. dakikalarında ise Saibari'nin attığı gollerle 4-0 tamamladı. Heracles'in tek golü ise 75. dakikada Engels'ten geldi.
Groningen ile berabere kalan Ajax, puanını 75'e yükseltirken, Heracles karşısında aldığı galibiyetle 76 puana ulaşan PSV ise ligin bitimine 1 hafta kala liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin son haftasında PSV, Rotterdam deplasmanına konuk olacakken, Ajax ise evinde Twente ile karşılaşacak.