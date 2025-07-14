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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan destek çağrısı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulüp borçlarının ödenmesi halinde Adana Demirspor'u hiçbir beklenti olmadan taraftarlara ve şehrin dinamiklerine devredeceğini açıkladı.

calendar 14 Temmuz 2025 15:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan destek çağrısı
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün borçlarının kapatılması halinde Adana Demirspor'u, hiçbir beklenti içinde olmadan, taraftarlara ve şehrin dinamiklerine devredeceğini bildirdi.

Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce bu konuyu çeşitli vesilelerle dile getirdiğini hatırlatarak, "Kulübümüzün borçlarının kapatılması halinde Adana Demirspor'u, hiçbir beklenti içinde olmadan, şehrin dinamiklerine ve taraftarlarına devredeceğimi, benimle görüşmeye gelen Telat Şahin ve Umut Düşkün'e beyan etmiştim. Şimdi bunu siz değerli camiamız ve kamuoyuna da beyan ediyorum. Bu sözümün arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Yaşasın Demirspor Platformu öncülüğünde başlatılan kampanyayı yakından takip ettiğini belirten Sancak, bu sürecin sağlıklı ilerlemesi adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.



Bugüne kadar günü gelen acil ödenmesi gereken ödemeleri yapmaya çalıştıklarını aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Yaşasın Demirspor Platformu'nun ödediği borç kadar hisse devri yapacağım. Borçlar ise bu süreçte şeffaf ve resmi şekilde kapatıldığında, Adana Demirspor'un yönetimini bu şehrin gerçek sahiplerine, yani taraftarlarına devredeceğim. Bu bir söz değil, bir taahhüttür. Bu kampanyada toplanacak miktar, hisse oranında derneğe devredilecektir. Şirket hisse devri ADS Derneği'ne devredilecek, dernek yönetim kurulu da ADS'ye fayda sağlayacak, şehrin dinamiklerinden ve taraftarlardan oluşan yönetime devredilecektir."

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