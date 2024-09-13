Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ankaragücü'nden sol bek Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Antalyasporumuz, sol bek Abdurrahim Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.''
PERFORMANSI
Süper Lig'de Trabzonspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formaları giyen 25 yaşındaki sol bek, toplam 20 maçta forma giyerek 1 asistlik performans sergiledi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Antalyasporumuz, sol bek Abdurrahim Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.''
PERFORMANSI
Süper Lig'de Trabzonspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formaları giyen 25 yaşındaki sol bek, toplam 20 maçta forma giyerek 1 asistlik performans sergiledi.
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