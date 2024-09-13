Abdurrahim Dursun, Antalyaspor'a transfer oldu

Antalyaspor, Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdurrahim Dursun, Antalyaspor'a transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2024 18:55
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ankaragücü'nden sol bek Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Antalyasporumuz, sol bek Abdurrahim Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.''

PERFORMANSI

Süper Lig'de Trabzonspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formaları giyen 25 yaşındaki sol bek, toplam 20 maçta forma giyerek 1 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery