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Zeynep Bilir, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 18 yaşındaki hücum oyuncusu Zeynep Bilir'i transfer etti.

calendar 29 Temmuz 2025 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Bilir, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 18 yaşındaki hücum oyuncusu Zeynep Bilir'i renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'mız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında forvet oyuncusu Zeynep Bilir'i kadrosuna kattı. Zeynep Bilir'e hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

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