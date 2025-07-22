Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri'nin basın toplantısı yapıldı

- "Yeni bir başarıya ulaşmak için buradayız"

- Oyuncuların değerlendirmeleri

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) final etabı öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.Polonya'nın Lodz şehrindeki Double Tree by Hilton'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'den Simge Aköz, Japonya'dan Megumi Fukazawa, Almanya'dan Camilla Weitzel, Brezilya'dan Gabi, Çin'den Gong Xiangyu, İtalya'dan Ekaterina Antropova, ABD'den Avery Skinner ve Polonya'dan Stefano Lavarini ile Magdalena Stysiak katıldı.Açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz,ifadelerini kullandı.Şu anda ilk hedeflerinin çeyrek finalde Japonya'yı geçmek olduğunu ve hiçbir rakibi küçümsemediklerini belirten tecrübeli oyuncu,diye konuştu.Polonya başantrenörü Stefano Lavarini, takımda çok yetenekli oyuncular olduğundan bahsederek şunları söyledi:Polonyalı oyuncu Magdalena Stysiak ise ev sahibi oldukları için mutlu olduğunu dile getirerekdedi.Brezilyalı voleybolcu Gabi de VNL'de 3 haftayı iyi geçirdiklerinden bahsederek,değerlendirmesinde bulundu.Sakatlığı bulunan Brezilyalı smaçör Ana Cristina'nın iyi bir ameliyat geçirdiğini söyleyen Gabi,şeklinde görüş belirtti.Çinli oyuncu Gong Xiangyu,ifadelerini kullandı.Almanya'dan Camilla Weitzel isediye konuştu.İtalya'dan Ekaterina Antropova, maçları sırasıyla kazanmak için oynamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:Japonyalı oyuncu Megumi Fukazawa, çeyrek finalde karşılaşacakları Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu aktararak,değerlendirmesinde bulundu.ABD'den Avery Skinner isededi.Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.