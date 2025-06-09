Vincenzo Montella'dan açıklama: 'İlk kez oynayacaklar'

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD kampını Meksika maçını da kazanarak iyi bitirmeyi hedeflediklerini ve ardından eylül ayındaki 2026 Dünya Kupası elemlerine odaklanmak istediklerini söyledi.ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 11 Haziran'da özel maçta Meksika ile karşılaşacak milli takımda Vincenzo Montella ve milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.diyerek değerlendirmelerine başlayan Montella,ifadelerini kullandı.İtalyan teknik adam,sorusunu,şeklinde yanıtladı.sorusuna ise Montella,yanıtını verdi.Montella, tüm milli maçlara final gibi hazırlandığını söyledi.Meksika maçının da kendisi için "final" olduğunu anlatan Montella,diye konuştu."13 Haziran 2002 tarihinde Dünya Kupası'nda sizin asistinizle Del Piero golü attı ve Meksika'yı yendiniz. Meksika'nın o günkü teknik direktörü bugün de Meksika'nın başında. O günü detaylı anlatabilir misiniz?" sorusuna ilişkin ise Montella, şu cevabı verdi:Milli futbolcu Orkun Kökçü, arkadaşlıklarının çok iyi olduğunu belirterekifadelerini kullandı.Orkun Kökçü, 2026 Dünya Kupası eleme grubundaki şanslarının sorulması üzerine,değerlendirmesinde bulundu.Orkun, eski takım arkadaşı Meksika'nın hücum oyuncularından Santiago Gimenez ile iyi arkadaş olduğunu sözlerine ekledi.