Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK, Ümraniyespor'u konuk etti.



19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.



Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serkan Göksu, 10. dakikada Engjell Hoti ve 22. dakikada kendi kalesine Oğuz Gürbulak kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 3 maç sonra kazanırken Manisa FK ise 3 maç sonra kaybetti.



Öte yandan Ümraniyespor, 26 puana ulaştı, Manisa FK da 26 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Çorum FK'ye konuk olacak. Manisa FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.