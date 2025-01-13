Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK, Ümraniyespor'u konuk etti.
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serkan Göksu, 10. dakikada Engjell Hoti ve 22. dakikada kendi kalesine Oğuz Gürbulak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 3 maç sonra kazanırken Manisa FK ise 3 maç sonra kaybetti.
Öte yandan Ümraniyespor, 26 puana ulaştı, Manisa FK da 26 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Çorum FK'ye konuk olacak. Manisa FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serkan Göksu, 10. dakikada Engjell Hoti ve 22. dakikada kendi kalesine Oğuz Gürbulak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 3 maç sonra kazanırken Manisa FK ise 3 maç sonra kaybetti.
Öte yandan Ümraniyespor, 26 puana ulaştı, Manisa FK da 26 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Çorum FK'ye konuk olacak. Manisa FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.