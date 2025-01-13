Ümraniyespor, Manisa'da işi ilk yarıda bitirdi!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Manisa'da işi ilk yarıda bitirdi!
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13 Ocak 2025 21:51
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK, Ümraniyespor'u konuk etti. 

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı. 

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serkan Göksu, 10. dakikada Engjell Hoti ve 22. dakikada kendi kalesine Oğuz Gürbulak kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 3 maç sonra kazanırken Manisa FK ise 3 maç sonra kaybetti. 

Öte yandan Ümraniyespor, 26 puana ulaştı, Manisa FK da 26 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Ümraniyespor, Çorum FK'ye konuk olacak. Manisa FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak. 
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