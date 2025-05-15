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Uğurcan Çakır: "Kötü geçen sezon kabus gibi bitti"

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 15 Mayıs 2025 00:32 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 00:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır: 'Kötü geçen sezon kabus gibi bitti'
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KABUS GİBİ BİTTİ"

Maç sonrası konuşan Uğurcan, "Bizim için kötü geçen bir sezon, kabus gibi bitti diyebiliriz. Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Trabzonspor gibi mücadele etmedik. Ben onu düşünüyorum. Bizim için kötü başlayan, kötü giden bir sezon kabus gibi bitti." ifadelerini kullandı.

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