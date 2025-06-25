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Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayağı Ankara'da

2025 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayağı, 28-29 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

calendar 25 Haziran 2025 11:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayağı Ankara'da
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, Mühye köyünde düzenlenecek organizasyona, 26 araç ve 52 sporcu katılacak.

Sürücüler, seremonik startı 27 Haziran Cuma günü saat 17.30'da Lozan Parkı'nda verilecek yarışların ilk günü için 28 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da direksiyon başına geçecek.

Seyirci etabı 29 Haziran Pazar günü saat 10.50'de başlayacak etkinlik, aynı gün saat 18.30'da düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.


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