Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kadroya kattığı Teklic ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncu uzun süredir çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu.
Teklic, Trabzonspor'a geldiğinden beri sadece 6 maçta forma giydi.
(61Saat)
Gelen bilgilere göre futbolcuya 1.Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün talip olduğu öğrenildi.Klüpler arasında transfer görüşmeleri sürerken oyuncunun Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.
Teklic, Trabzonspor'a geldiğinden beri sadece 6 maçta forma giydi.
(61Saat)