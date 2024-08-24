Trabzonsporlu Teklic'e talip çıktı!

Trabzonsporlu Tonio Teklic'in Fatih Karagümrük'e transferi konusunda kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonsporlu Teklic'e talip çıktı!
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24 Ağustos 2024 20:53
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kadroya kattığı Teklic ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncu uzun süredir çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu.

Klüpler arasında transfer görüşmeleri sürerken oyuncunun Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.

Teklic, Trabzonspor'a geldiğinden beri sadece 6 maçta forma giydi.

(61Saat)



 
 

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