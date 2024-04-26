Trabzonspor'dan Laszlo Benes hamlesi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. bordo-mavililer, Alman ekibi Hamburg forması giyen Laszlo Benes'i takibine aldı.

Haber; Posta, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan Laszlo Benes hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2024 13:40
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. bordo-mavililer, Alman ekibi Hamburg forması giyen Laszlo Benes'i takibine aldı.

Scout ekibinin, Slovak orta saha oyuncusu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Kulübüyle kontratı 2026'da sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 3 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

TREZEGUET SEVİNCİ

Trabzonspor'a Trezeguet'den müjdeli haber geldi. Sivas maçında yaşadığı sakatlık sonrası Kayseri ve Karagümrük karşısında görev yapamayan Mısırlı futbolcunun MR'ı temiz çıktı. Yıldız oyuncu, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Trezeguet'nin, Gaziantep karşısında forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi konumunda.

"O KUPAYI İSTİYORUZ"

Bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, öncelikli hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi. Doğan, "Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluk. Bunun dışında bir şey benim gözümde de camianın gözünde de yok. Ancak şu andaki tek amacımız Trabzonspor camiasına kupa kazandırabilmek" dedi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery