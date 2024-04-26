Trabzonspor'dan Laszlo Benes hamlesi

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. bordo-mavililer, Alman ekibi Hamburg forması giyen Laszlo Benes'i takibine aldı.
Scout ekibinin, Slovak orta saha oyuncusu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Kulübüyle kontratı 2026'da sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 3 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
TREZEGUET SEVİNCİ
Trabzonspor'a Trezeguet'den müjdeli haber geldi. Sivas maçında yaşadığı sakatlık sonrası Kayseri ve Karagümrük karşısında görev yapamayan Mısırlı futbolcunun MR'ı temiz çıktı. Yıldız oyuncu, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Trezeguet'nin, Gaziantep karşısında forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi konumunda.
"O KUPAYI İSTİYORUZ"
Bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, öncelikli hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi. Doğan, "Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluk. Bunun dışında bir şey benim gözümde de camianın gözünde de yok. Ancak şu andaki tek amacımız Trabzonspor camiasına kupa kazandırabilmek" dedi.
Scout ekibinin, Slovak orta saha oyuncusu için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Kulübüyle kontratı 2026'da sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 3 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
TREZEGUET SEVİNCİ
Trabzonspor'a Trezeguet'den müjdeli haber geldi. Sivas maçında yaşadığı sakatlık sonrası Kayseri ve Karagümrük karşısında görev yapamayan Mısırlı futbolcunun MR'ı temiz çıktı. Yıldız oyuncu, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Trezeguet'nin, Gaziantep karşısında forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu, ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi konumunda.
"O KUPAYI İSTİYORUZ"
Bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, öncelikli hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi. Doğan, "Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluk. Bunun dışında bir şey benim gözümde de camianın gözünde de yok. Ancak şu andaki tek amacımız Trabzonspor camiasına kupa kazandırabilmek" dedi.