TFF'den yabancı hakem konusunda açıklama!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, yabancı hakem kararı hakkında açıklamalar yaptı.



Ekol Sports'un haberine göre, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, "Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız." dedi.



YABANCI HAKEM İÇİN PELJTO BİR ADIM ÖNDE



Kulislerde yabancı hakem olarak Bosnalı İrfan Peljto'nun, Türk hakem olarak ise Halil Umut Meler'in öne çıktığı öğrenildi.



2013'ten bu yana hakemlik yapan ve 2015'ten bu yana FIFA kokartı takarak elit hakemler arasına giren Peljto, UEFA'nın en zorlu maçlarında görev alıyor.



ÇOĞUNLUK YABANCI HAKEMDEN YANA



TFF içindeki yöneticilerin çoğunluğunun yabancı hakem istediği, azınlığın ise yerli hakemlerin yönetmesi gerektiği yönünde kararını belirttiği ifade edildi.



BEŞİKTAŞ YABANCI İSTİYOR



Beşiktaş, "TFF ile ilişkilerimiz bozulmasın, talebimiz dikkate alınsın" mesajını federasyona iletmiş durumda...



