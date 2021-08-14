SÜPER LİG'DE GÜNÜN SONUÇLARI

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6650 GÜN SONRA SÜPER LİG

MUSTAFA DENİZLİ'NİN İLK 11'İ

YALÇIN KOŞUKAVAK'IN TERCİHLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in açılış haftasında ligin yeni ekiplerinden Altay, evinde Kayserispor'u konuk etti. 18 yıl sonra lige dönen Altay, Alsancak Stadı'ndaki karşılaşmayı 3-0 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.Altay'a galibiyeti getiren golleri, 8. ve 45+1. dakikalarda Fildişili yeni golcü Daouda Karamoko Bamba ile 86. dakikada Thaciano kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, Norveç ekiplerinden Brann'dan bedelsiz olarak İzmir ekibi'ne 2 yıllık imza atmıştı.Süper Lig tarihinde İzmir takımlarına konuk olduğu hiçbir maçı kazanamayan Kayserispor (3 beraberlik, 3 mağlubiyet), geçen sezon da Göztepe deplasmanından beraberlikle dönmüştü.Süper Lig'in 2. haftasında Altay deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise evinde ligin bir diğer yeni temsilcilerinden Adana Demirspor'u konuk edecek.-0 KayserisporHatayspor 1-1 Kasımpaşa-2 Gaziantep FKSüper Lig'deki son karşılaşmasına 31 Mayıs 2003'te Güngören Belediye Stadı'nda İstanbulspor'a karşı çıkan siyah-beyazlı ekip, ligde 6650 gün sonra Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u konuk etti.Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu sezon kadroya katılan 5 yeni isme ilk 11'de şans verdi.Yeni oyunculardan kaleci Mateusz Lis, Daouda Bamba, Mohammad Naderi, Cesar Pinares ve Martin Rodriguez forma giyerken, geçen sene TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan futbolculardan Murat Akça, Andre Poko, Leandro Kappel, Khaly Thiam, Cebrail Karayel ve İbrahim Öztürk de mücadele etti.Geçen sezonu Yukatel Kayserispor'da tamamladıktan sonra bu sene de göreve devam eden teknik direktör Yalçın Koşukavak sezonun ilk maçında 7 yeni isme şans verdi.Kayseri temsilcisinin transferlerinden Lionel Carole, Emrah Başsan, Onur Bulut, Mustafa Pektemek, İbrahim Akdağ, Seyedmajid Hosseini ve Miguel Cardoso'nun yanı sıra geçen seneki kadrodan kaleci Doğan Alemdar, Dimitrios Kolovetsios, Zoran Kvrzic ve Daniel Avramovski de Altay'a karşı forma giydi.Altaylı taraftarların takımlarını yalnız bırakmadığı müsabakadan önce Kastamonu, Sinop ve Bartın illeri başta olmak üzere Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.8. dakikada Altay öne geçti. İbrahim Akdağ'ın kale önündeki kaleci Doğan'a aktardığı topa baskı yapan Pinares, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra topu Bamba'ya aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.10. dakikada hızlı gelişen Altay atağında sol kanattan Rodrigues'in verdiği pasla ceza sahası içinde Pinares'in aktardığı topu Bamba filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa pozisyon başlangıcında Bamba'nın Kolovetsios'a yaptığı faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.24.dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat'ın kaleye göndermek istediği top direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Cebrail'in sağ kanattan kaleye doğru gönderdiği topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.Altay, 45+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta ceza sahası içinde Cebrail'in yaptığı ortada kale önünde kaleye ters durumdaki Bamba, topukla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.50. dakikada Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kappel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.84. dakikada Attamah'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis, topu kornere uzaklaştırdı.86. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağ çapraz pozisyonda Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp penaltı noktası yakınındaki Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti: 3-0.Bornova Aziz KocaoğluSuat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali TunaLis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 87 Erhan Çelenk), Poko (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Thiam, Rodriguez, Pinares (Dk. 68 Thaciano), BambaDoğan Alemdar, Onur Bulut (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Avramovski (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ, Cardoso, Emrah Başsan (Dk. 74 Ramazan Civelek), Mustafa Pektemek (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)Dk. 8 ve 45+1 Bamba, Dk. 86 Thaciano (Altay)Dk. 45+2 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde) (Yukatel Kayserispor)